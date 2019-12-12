بعد 8 أشهر من فشله.. حفتر يزعم بدء "المعركة الحاسمة" بطرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

بعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية، زعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الخميس، بدء "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بتثها قناة "ليبيا الحدث" التابعة لحفتر.

وسبق أن أعلن حفتر مرارًا عن بدء المعركة، وفي أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، زعم أنه "سيحرر" العاصمة في 48 ساعة، غير أنه لم يحرز تقدما يذكر.

وخاطب حفتر جميع الوحدات العسكرية بمحاور العاصمة قائلا: "دقت ساعة الصفر ساعة الاقتحام الواسع الكاسح".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.