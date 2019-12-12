"القسام": سنكشف خلال أيام عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365 قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، الخميس، إنها ستكشف "خلال أيام قليلة عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم أفشل مخططا خطيرا يستهدف قدرات المقاومة". جاء ذلك في تغريده لأبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، عبر حسابه بتطبيق "تليغرام". وقال أبو عبيدة: "في إطار معركتنا المستمرة مع العدو كتائب القسام ستكشف خلال أيام قليلة عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم شكل صفعة جديدة لقيادة العدو(إسرائيل) وأفشل مخططا خطيرا يستهدف قدرات المقاومة". ولم يكشف أبو عبيدة مزيدا من التفاصيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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