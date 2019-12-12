تشاووش أوغلو: نؤمن مع المغرب بالحلول السياسية لقضايا المنطقة

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي بالعاصمة الرباط:

- لا يوجد حل عسكري لأي صراع في المنطقة.

- تركيا تدعم وحدة التراب المغربي، وأمنها واستقرارها.

- تركيا لا تدعم أي جماعة أو أجندة انفصالية.

- حجم التجارة الثنائية بين البلدين في تزايد.

- وفد تركي يزور المغرب نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لمواصلة المحادثات التجارية.



قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن بلاده تؤمن مع المغرب بالحلول السياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي شارك فيه تشاووش أوغلو إلى جانب نظيره المغربي ناصر بوريطة، على هامش احتفالية نظمتها الخارجية المغربية بالرباط، تستمر يوما واحدا، بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح تشاووش أوغلو أن "تركيا تؤمن بالحلول السياسية، ولا يوجد حل عسكري لأي صراع في المنطقة، سواء في سوريا، أو ليبيا، أو أماكن أخرى، بما في ذلك اليمن".

وأضاف أن تركيا والمغرب لديهما نفس الموقف تجاه القضايا الإقليمية.

وشدد تشاووش أوغلو على دعم بلاده الكامل لوحدة التراب المغربي.

وقال إن تركيا لا تدعم أي جماعة أو أجندة انفصالية، ونهجنا المشترك يتمثل في حل كافة القضايا بالطرق السلمية.

Advertisements

وأضاف أن بلاده ستواصل دعم وحدة أراضي المغرب، وأمنها واستقرارها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب تشاووش أوغلو عن ثقته من التوصل إلى تفاهم مع المغرب بشأن الموازنة بين حجم التجارة الثنائية بين البلدين.

وقال إن "حجم التجارة الثنائية بين البلدين في تزايد، ونحن نعلم أن هناك عدم توازن في صالح تركيا، غير أننا نفضل التجارة الثنائية المتوازنة".

وكشف تشاووش أوغللو عن أن وفد من بلاده سيزور المغرب نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لمواصلة المحادثات التجارية.

وأضاف بالقول "أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى تفاهم، وسنوازن بين حجم التجارة الثنائية، وكذلك سنزيد الاستثمارات التركية في المغرب".

وفي وقت سابق الخميس، غرّد تشاووش أوغلو عبر تويتر، قائلا: "التقينا مع أخي ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب. ناقشنا الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وسنواصل تعاوننا في جميع المجالات".

من جانبه، قال "بوريطة" إن المحادثات مع تشاووش أوغلو تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التشاور وتبادل وجهات النظر وتقييم الأوضاع حول عدد من المناطق في إفريقيا ومناطق أخرى.

ولفت إلى أن "الاجتماع تم في إطار الاحترام المتبادل والصراحة، وإيجاد حلول لمختلف القضايا التي تهم الشراكة بين البلدين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.