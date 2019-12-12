سلطة الانتخابات الجزائرية: نسبة المشاركة حتى الثالثة زوالا 20.43 بالمئة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

كشف محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، الخميس، أنه إلى غاية الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ) بلغت نسبة المشاركة 20.43 بالمئة.

وأشار شرفي، في مؤتمر صحفي بمقر السلطة، إلى أن 19 ولاية (محافظة) من بين 48 التي تحصيها البلاد، فاقت نسبة 25 بالمئة، وتعدت 20 بالمئة في 19 أخرى.

واعتبر أن هذه النسب تظهر أن النسبة النهائية ستكون "محترمة"، وتفوق تلك التي سجلت في آخر انتخابات رئاسية في 2014، حيث تم الإعلان عن نسبة نهائية للتصويت بلغت 52 بالمئة.

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جدير بالذكر أن مكاتب الاقتراع تغلق أبوابها رسميا إلى غاية الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ).

ويرى مراقبون أن أهم رهان لهذه الانتخابات هو نسبة المشاركة، بسبب إعلان معارضين ونشطاء الحراك الشعبي رفضهم لها، لأنها تمثل "طريقًا ليجدد النظام نفسه"، فيما يعتبرها داعموها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الانتفاضة في 22 فبراير/شباط الماضي.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلنت السلطة أن 5 بالمئة من مكاتب التصويت البالغ عددها 61 ألف مكتب، لم يجر بها الاقتراع، في إشارة إلى بعض مراكز الانتخاب بمنطقة القبائل (ولايتي تيزي وزو والبويرة) شرق العاصمة، التي أغلقها مواطنون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.