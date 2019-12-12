الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على مديرية المحفد وطرد "الانتقالي"

اليمن/مبارك محمد/الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، مساء الخميس، استعادة قواته السيطرة على مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي البلاد، وطرد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني، إن القوات "استعادت السيطرة على مديرية المحفد، في محافظة أبين، من قبضة مليشيات المجلس الانتقالي، التي لاذت بالفرار".

وأشار إلى أن قوات الجيش داهمت صباح الخميس عددا من المواقع التي كان يتحصن بها عناصر وصفها بـ"التخريبية" تابعة للمجلس الانتقالي.

ولفت إلى أن مداهمة المواقع يأتي عقب تنفيذ تلك العناصر أعمال تخريبية واعتداءات على قوات الجيش في مديرية المحفد.

وذكر أن قوات الجيش ضبطت خلال المداهمة عدد من تلك العناصر "التخريبية".

وبين أن قوات الجيش تعرضت خلال الأيام الماضية، لأكثر من محاولة اعتداء واستفزازات متكررة من قبل مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي.

Advertisements

وأوضح أن محاولة الاعتداء تهدف لعرقلة وصول اللواء الأول حماية رئاسية إلى العاصمة المؤقتة عدن بحسب ما نص عليه اتفاق الرياض.

وأضاف الجيش أن قواته تعرضت، أمس الأربعاء، لكمين مسلح نصبته، عناصر تابعة للانتقالي، في منطقة "طاليل" الجبلية غرب مديرية المحفد، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من منتسبي الجيش .

ومنذ أغسطس/آب الماضي، ترابط قوات الجيش في بلدة شقرة في محافظة أبين، عقب تعرضها لقصف من مقاتلات إماراتية أثناء محاولتها الدخول إلى مدينة عدن وإنهاء سيطرة قوات المجلس الانتقالي الذي تدعمه أبو ظبي.

وفي الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، جرت بالسعودية، مراسيم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.

ويواجه الاتفاق تعثرًا في التنفيذ، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.