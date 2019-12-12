مقتل 10 أشخاص في تفجيرين شمالي العراق

صلاح الدين/ محمد وليد، حسين الأمير / الخليج 365

قتل 10 أشخاص بينهم 3 أطفال، الخميس، في تفجيرين منفصلين بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، وفق مصدرين أمنيين.

وقال مصدران في شرطة صلاح الدين للأناضول، إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت قرب حاجز أمني لقوات الحشد الشعبي في قضاء سامراء (شمالي صلاح الدين) ما أدى لمقتل 7 من عناصر الحشد.

وأضاف المصدران مفضلين عدم الكشف عن هويتهما، أنه في حادث منفصل، قتل 3 تلاميذ وأصيب آخران في تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مدرسة ابتدائية في قرية كنوص بقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وحتى الساعة، لم تتبّن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

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غير أن السلطات العراقية تتهم عادة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف المدنيين وعناصر الأمن والمؤسسات الحكومية.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأسابيع الأخيرة وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.