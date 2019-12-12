وفاة شاب متأثر بجروحه من حادث طريق عشيرة

صحيفة الخليج الإلكترونية

توفي اليوم الخميس الشاب سعود مطلق العتيبي متأثر بجراحه أثر الحادث المروري المروع والذي وقع فجر الجمعة الماضية ليلحق بزميله الشاب نواف ريف العتيبي والذي لقي حتفه بنفس الحادث وقد نشرت صحيفة”الخليج الإلكترونية” في حينه خبر الحادث بعنوان “وفاة شخص وإصابة أثنين في حادث مروع على طريق عشيرة” وفي التفاصيل عندما وقع حادث مروري مروع فجر الجمعة الماضية على ثلاثة شباب يدرسون بالمرحلة الثانوية بثانوية عشيرة ودخول مركبتهم تحت تيدر شاحنة كانت تعترض طريقهم بشكل عرضي لينتج عن الحادث وفاة الشاب نواف ريف العتيبي على الفور بموقع الحادث وإصابة أثنين من مرافقيه وهم مساعد نوار العتيبي و سعود مطلق العتيبي والذي لحق بزميله اليوم الخميس متأثراً بجراحه من أثر الحادث المروع فيما لا يزال زميلهم الثالث يرقد في المستشفى في حالة غيبوبة تامة وقد ناشد الأهالي في حينها وزارة النقل والمسؤلين بحلول عاجلة ومحاسبة المتسببين والمقصرين في كثر الحوادث المميته التي يشهدها طريق عشيرة بسبب تعثر إزدواجية طريق عشيرة منذ 5 سنوات وذكر الأهالي في مناشدتهم

وهم نايف منير العتيبي وبدر عيد المقاطي ومحمد حنس العتيبي وعبدالله القثامي وسلطان شلاح المقاطي وسمران عايض القثامي وتركي مرزوق العتيبي وخالد مطلق الشيباني أن الوضع لا يحتمل اكثر من ذلك ونحمل وزارة النقل كامل المسؤولية في جميع الحوادث السابقة والتي تخطف بين الفينة والأخرى ضحاياها بلا رحمة وكأن الأمر لا يعني المسؤولين في هذه الوزارة شيئاً .

واضاف الشاكون بقولهم ” طريق عشيرة يبلغ طوله 17 كم في منطقة منبسطة بدون أي عوائق ومر على بداية تنفيذ المشروع ٥ سنوات والعمل ما بين متوقف أو يسير بشكل سلحفائي لا يكاد يذكر ومما عمّق معاناة سالكي الطريق وضع الصبّات الخرسانية الضخمة التي ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة خطورته فمن المسؤول عن متابعة الازدواجية ومن المعني بمحاسبة المقصرين

ويناشد الاهالي في شكواهم مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالنظر في تعثر إزدواجية طريق ” عشيرة – المحاني” ومحاسبة كل من يثبت تقصيره وإهماله وتكليف مقاول آخر ينهي فصول المعاناة ويوقف نزيف الدماء على قارعته .