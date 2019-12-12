شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الرصد الآلي لمخالفات «الحزام والجوال» بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن بدء تشغيل الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة بمحافظة الطائف.

وأوضح المرور أن ذلك يأتي بعد أن تم تركيب كاميرات الرصد الآلي داخل المحافظة، وعلى الطرق الرئيسة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أوضحت أمس إنه يتبقى يوم واحد على بداية الرصد الآلي لمخالفتَي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في محافظة الطائف؛ إذ سيتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات، أو الأشخاص المفوضين بقيادتها، وإشعارهم عنها برسائل نصية.