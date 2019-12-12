دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تسيطر على نسبة 74% من شحنات هواتف 5G في الأسواق ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير جديد عن إرتفاع حصة سامسونج في الأسواق العالمية من شحنات هواتف 5G الذكية، حيث تسيطر العملاق الكوري على نسبة 74% من شحنات هواتف 5G.

بدأت بعض التقارير في رصد آداء الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الأسواق مع نهاية عام 2019، ولقد قدمت بعض الشركات آداء جيد في شحنات الهواتف الذكية بتقنية 5G بشكل خاص، حيث تحقق هذه الفئة إنتشار سريع في الفترة الأخيرة.

ولقد كشف تقرير DigiTimes عن سيطرة سامسونج على شحنات هواتف 5G بأكبر حصة، حيث حققت الشركة الكورية مبيعات تصل إلى 3.2 مليون وحدة من هواتف 5G في الربع الثالث من 2019، أي 74% من شحنات الهواتف في الأسواق العالمية.

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ولقد حققت هواتف 5G إجمالي مبيعات وصل إلى 4.3 مليون وحدة، ولقد تقدمت سامسونج بمبيعات هواتف 5G في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني الذي حققت فيه العملاق الكوري شحنات 1.5 مليون وحدة.

من جانب أخر يسيطر عمالقة الصين على نسبة 17% فقط من شحنات هواتف 5G في الأسواق العالمية، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2019.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تسيطر على نسبة 74% من شحنات هواتف 5G في الأسواق ظهر على التقنية بلا حدود.