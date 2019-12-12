شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جديد من الغذاء والدواء لحل أزمة نقص «الأدوية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددا من الصيدليات المرجعية في مختلف محافظات ومدن المملكة، والتي تتوفّر فيها غالبية الأدوية المطلوبة؛ بهدف تسهيل وصول المستهلك والمريض للدواء.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها ستنشر تباعاً على موقعها الإلكتروني، قوائم تُحدّث دورياً بالصيدليات المرجعية ومواقعها والأدوية المتوفرة فيها.
وأشارت الهيئة، إلى أنه يمكن للمريض مراجعة الصيدليات المرجعية المعتمدة من “الهيئة”، في حال تعذّر إيجاد الدواء المطلوب في صيدليةٍ ما، وإذا لم يجد الدواء في الصيدليات المرجعية يمكنه تقديم بلاغ “نقص كمية” من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
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