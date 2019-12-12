شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جديد من الغذاء والدواء لحل أزمة نقص «الأدوية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددا من ‏الصيدليات المرجعية في مختلف محافظات ومدن المملكة، والتي ‏تتوفّر فيها غالبية الأدوية المطلوبة؛ بهدف تسهيل وصول ‏المستهلك والمريض للدواء‎.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها ستنشر تباعاً على موقعها الإلكتروني، ‏قوائم تُحدّث دورياً بالصيدليات المرجعية ومواقعها والأدوية ‏المتوفرة فيها‎.‎

وأشارت الهيئة، إلى أنه يمكن للمريض مراجعة الصيدليات المرجعية ‏المعتمدة من “الهيئة”، في حال تعذّر إيجاد الدواء المطلوب في ‏صيدليةٍ ما، وإذا لم يجد الدواء في الصيدليات المرجعية يمكنه ‏تقديم بلاغ “نقص كمية” من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.‏