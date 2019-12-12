جوجل تعلن الكلمات الأكثر بحثا في 2019 على مستوى العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن محرك البحث "جوجل"، الكلمات الأكثر بحثا في عام 2019، على مستوى العالم، وتصدرت مباراة الهند وجنوب أفريقيا في كأس العالم للكريت القائمة.



ونرصد لكم في التقرير التالي الموضوعات الأكثر بحثًا على "جوجل" في عام 2019 كالتالي:

تصدرت مباراة الهند وجنوب أفريقيا في كأس العالم للكريكت، قائمة الأكثر بحثا هذا العام، واحتل خبر وفاة الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس المركز الثاني، بينما جاءت بطولة "كوبا أمريكا" التي أقيمت في المركز الثالث، ومباراة بنجلاديش والهند في كأس العالم للكريت المركز الرابع، وهاتف آيفون 11 في المركز الخامس.

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قائمة الأخبار الأكثر بحثا على "جوجل"وتم تصنيف الموضوعات لتتصدر بطولة "كوبا أمريكا" قائمة الأخبار، بينما جاء حريق كاتدرائية نوتردام في باريس بالمركز الثاني، وبطولة كأس العالم للكريت ثالثا.

قائمة الأشخاص الأكثر بحثًااحتل أنطونيو براون، لاعب كرة القدم الأمريكية المركز الأول في قائمة الأشخاص الأكثر بحثا، وجاء البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني، وجيمس تشارلز في المركز الثالث.

قائمة الفنانين الأكثر بحثًااحتل الممثل الأمريكي جوسي سموليت المركز الأول في قائمة الفنانين الأكثر بحثا على "جوجل" في عام 2019، وجاء الممثل الأمريكي كيفن هارت في المركز الثاني، والممثل جواكين فينيكس في المركز الثالث.

قائمة الرياضيين الأكثر بحثًاتصدر أنطونيو براون، لاعب كرة القدم الأميركية قائمة الرياضيين الأكثر بحثا، وجاء البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني، وبرايس هاربر، لاعب كرة البيسبول في المركز الثالث.

قائمة الأفلام الأكثر بحثًااحتل فيلم "أفينجرز" المركز الأول في قائمة الأفلام الأكثر بحثا على "جوجل" في عام 2019، وجاء فيلم "الجوكر" في المركز الثاني، وفيلم "كابتن مارفيل" في المركز الثالث.

قائمة الأغاني الأكثر بحثًااحتلت أغنية "Old Town Road" المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر بحثا على "جوجل" في عام 2019، وجاءت أغنية "7 Rings" في المركز الثاني، وأغنية "Shallow" في المركز الثالث.