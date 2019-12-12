الإمارات الشعبية والرسمية تتصدى لحملة ضد محمد بن زايد









اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: أصبح للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مكانة كبيرة على المستوى السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وامتدت مكانته وتأثيره للساحة العالمية في السنوات الأخيرة، حيث يحظى بثقة كبيرة من دوائر صناعة القرار في الغرب، كما يحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا في نفس الوقت، فضلاً عن حرصة على الروابط الإقتصادية القوية مع الصين والهند كوريا الجنوبية واليابان وغيرها من القوى العالمية.

وسجل ولي عهد أبوظبي حضوره اللافت في ملفات عالمية شائكة مثل التسامح والتقارب مع الغرب، ويكفي أن أكبر قداس مسيحي في التاريخ، والأول من نوعه في شبه جزيرة العرب تم من خلال علاقته القوية مع المرجعات الدينية المسيحية العالمية، وكذلك مع أكبر المرجعيات الإسلامية، ومختلف الديانات.

وعلى المستوى الداخلي في الإمارات يسير ولي عهد أبوظبي بخطى جيدة في الجانب الإقتصادي والتنموي، وفضلاً عن حرصه الدائم على قوة وصلابة دولة الاتحاد، فهو أول من قال إن "البيت متوحد" في إشارة إلى قوة الإمارت العربية المتحدة داخلياً، وسعي حكامها جميعاً في طريق تحقيق الرفاهية الإقتصادية للشعب الإماراتي، والتمسك بالنموذج الإماراتي الناجح بعلاقاته القوية مع العالم أجمع، حيث تعد دولة الإمارات نموذجاً شرق أوسطياً في التواصل الناجح مع العالم.

كاريزما شرق أوسطية

على مستوى المنطقة العربية والشرق أوسطية كان للعلاقات القوية مع المملكة العربية السعودية، والتي يحرص الشيخ محمد بن زايد عليها بقوة تأثيرها في تسيير الكثير من الملفات الشائكة، فهو تحالف مصيري واستراتيجي وفقاً لرؤية أبوظبي والرياض، وكان لولي عهد أبوظبي دور كبير في إزالة الحكم الإخواني، وغلق الأبواب أمام تيار الإسلام السياسي الذي كان يهدد المنطقة برمتها، وعلى رأسها مصر، ولدى محمد بن زايد علاقات قوية مع مصر، وغيرها من الدول الكبيرة في المنطقة، مما يجعل هناك تناغماً وتفاهماً في القضايا المصيرية.

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حملة ضد بن زايد

بدوره كشف أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عن حملة ممنهجة في الآونة الأخيرة من بعض الجهات في المنطقة ضد الشيخ محمد بن زايد، وتابع: "نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد الشيخ محمد بن زايد وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن الشيخ محمد بن زايد ودولة الإمارات تقدم نموذجا مغايرا وناجحا للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف".

وتبع قرقاش :"يرتبط اسم محمد بن زايد بإنجازات وقيم نحن بأمس الحاجة لها في منطقتنا، دولة المؤسسات القوية ومجتمع الأمان والعدالة والتسامح، والطموح المستند على المواطن المؤهل، والاعتماد على رافعة التعليم والعلوم، هي الرؤية المضادة لأيديولوجيا الفوضى وفوضى الأيديولوجيا".

دعم شعبي لولي عهد أبوظبي

وحظي ولي عهد أبوظبي بدعم شعبي كبير في بلاده وفي الدول الخليجية والعربية تفاعلاً مع ما كشف عنه قرقاش من أن هناك حملة ضده، حيث قال مغرد :"الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة، والمرء يُبتلى على قدر شموخه ورفعته".، وأضاف مغرد سعودي:"تحيا الإمارات العربيه الشقيقة وشعبها العظيم وجيشها وقيادتها".

وأضاف ثالث :"لأن ابوظبي تمثل النجاح العربي، في الأيام القادمة سيتصاعد الهجوم ضد الإمارات والشيخ محمد بن زايد، وخلال هذه الأيام ستسقط أقنعة، معادلة بسيطة يجب أن يفهمها السطحيون قبل الجميع، من يعادي الإمارات يعادي السعودية وكل العرب، ومن يهاجم محمد بن زايد يهاجم محمد بن سلمان".