دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة حية لهاتف Oppo Reno3 Pro 5G قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أول التسريبات المصورة الحية التي انطلقت من الصين اليوم لهاتف Oppo Reno3 Pro 5G، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الهاتف في 26 من ديسمبر.

نشرت خلال الفترة الماضية العديد التسريبات الإعلامية المصورة مع صور ثلاثية الأبعاد إستعرضت التصميم المتوقع لهواتف Oppo Reno3 وReno3 Pro 5G، واليوم تظهر أول الصور الحية لهاتف Reno3 Pro 5G.

ولقد عقد مصدر التسريبات مقارنة بين كلاً من هواتف Reno3 Pro ، وOppo Reno2، و iPhone 3GS، وNokia 5300، وأيضاً Motorola 888 حيث تحولت هذه الإصدارات إلى الحجم الأنحف، حيث جاء هاتف موتورولا بسماكة 50مم، بينما انخفضت سماكة هواتف نوكيا إلى 21.88مم، ومن ثم قدمت ابل الحجم الأنحف مع هاتف iPhone 3GS الذي انطلق عام 2009 بسماكة 12مم.

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من جانب أخر قدمت Oppo هاتف Reno2 بسماكة 9.29مم، بينما ينخفض إصدار Oppo القادم Reno3 إلى سماكة 7.7 مم، ليكون أنحف إصدارات 2019 من الهواتف الذكية.

ويثير هذا التصميم النحيف لهاتف Reno3 Pro العديد من التساؤلات حول قدرة البطارية في الهاتف، وكفاءة تصميم طبقة الحماية الزجاجية في الجهة الخلفية والأمامية من تصميم الهاتف، إلا أن هذه التفاصيل سيكشف عنها بشكل دقيق خلال مؤتمر Oppo في 26 من ديسمبر.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة حية لهاتف Oppo Reno3 Pro 5G قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.