شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستعيد السيطرة على مديرية المحفد بأبين جنوب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت قوات الجيش اليمني، السيطرة على مديرية المحفد، فى محافظة أبين، جنوبى البلاد، من قبضة مليشيات المجلس الإنتقالي، التى لاذت بالفرار.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت"، اليوم الخميس - أن قوات الجيش داهمت عددا من المواقع التى كان يتحصن بها عناصر تخريبية، تابعة لمليشيا المجلس الإنتقالي، عقب تنفيذها أعمال تخريبية واعتداءات على قوات الجيش فى مديرية المحفد، وضبطت قوات الجيش خلال المداهمة عددا من تلك العناصر التخريبية فى المديرية.