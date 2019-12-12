شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل رئيس وعضو مجلس قروى شعفاط بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، ممثلين عن مجلس قروى شعفاط شمال شرقى القدس.

وأفادت مصادر فلسطينية فى شعفاط، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس مجلس قروى شعفاط اسحق أبو خضير، وعضو المجلس ناصر أبو خضير، إثر دعوتهم لوقفة احتجاجية، غدا بعد صلاة الجمعة أمام مسجد شعفاط، ضد هجمات المستوطنين الأخيرة فى البلدة.

يذكر أن مستوطنين قد أعطبوا يوم الاثنين الماضى إطارات 186 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران فى المنطقة فى أكثر من حى بالبلدة.