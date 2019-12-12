شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سلطة الانتخابات بالجزائر: فتح 90% من مكاتب التصويت فى الداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، اليوم الخميس، إنه تم فتح 90 % من مراكز التصويت فى الداخل، مشيرا إلى أن عملية الانتخاب شهدت إقبالا كبيرا فى أغلب مدن الجزائر.

وقال شرفى - فى تصريحات للصحفيين اليوم - إنه "تم فتح 90 % من مراكز التصويت من إجمالى 13.295 مركز تصويت على المستوى الوطني".

وأضاف أنه من بين 61.293 مكتب تصويت، 5 % منها فقط (حوالى 3.600 مكتب) شهدت بعض التعطيل لأسباب خارجة عن نطاق السلطة المستقلة للانتخابات التى تسعى لإيجاد الحلول المناسبة ليصل عدد المكاتب المفتوحة إلى 100 %.

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وأكد أنه بصفة عامة ماعدا بعض النقاط التى تشهد صعوبات، هناك إقبالا كبيرا فى أغلب مدن الجزائر وبعض المراكز ومكاتب التصويت، موضحا أنه تم تعيين أكثر من 500 ألف منظم للانتخابات.

وأشار إلى ارتفاع نسبة المشاركة بالنسبة للجاليات الجزائرية فى الخارج فى بعض المراكز التى شهدت بعض الصعوبات من قبل والتى لم تعرف أى طارئ اليوم كمركز ليون (فرنسا) حيث ارتفعت نسبة المشاركة إلى 63ر11 %، وبلغت 42ر14 % بأبو ظبى و 81ر15 % فى تونس.