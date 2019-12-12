تفاصيل زيارة وفد من الحرس الثورى الإيرانى للدوحة.. التقوا تميم بن حمد سرا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن وفد من الحرس الثوري الإيراني زار الدوحة، اليوم الخميس، لعقد عدد من اللقاءات السرية والمعلنة، بهدف وضع خطط مشبوهة حول التحركات العسكرية في مياه الخليج العربي.

اللقاءات دارت حول دراسة عمليات عسكرية مشتركة بين سلطنة عمان وقطر وإيران، في منطقة مياه الخليج، والتشاور حول إمكانية عرقلة الأمن في هذه المنطقة.

حاول الإعلام القطري والإيراني تصوير اللقاء الذي تم بين الجانبين القطري والإيراني بحضور قادة عسكريين من الدوحة، بأنه لقاء اعتيادي بين الطرفين.

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وقالت الصحف القطرية: التقى قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، "حسين خانزادي"، في العاصمة القطرية الدوحة، نظيره القطري، وبحث معه التعاون المشترك بين القوات البحرية في البلدين.



قطريليكس

من جهته، رحب قائد القوة البحرية القطرية بحضور السفن العسكرية القطرية في الموانئ الإيرانية والعكس، مؤكداً ضرورة التعامل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

فيما كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ "قطريليكس" عن لقاء سري جمع قادة الحرس الثوري مع تميم بن حمد، حيث اتفق الطرفان على دعم تميم لعمليات القوات البحرية الإيرانية في الخليج والموافقة على دعوة الجيش القطري للمشاركة في العمليات.

وأكدت المصادر أن تميم أخبر قادة الحرس الثوري الإيراني عن رغبة وقدرة سلطنة عمان على المشاركة أيضاً في هذه العمليات.