إحالة 12 إرهابيا من جنسيات مختلفة إلى القضاء العسكرى اللبنانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان 12 إرهابيا يحملون الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، إلى المحكمة العسكرية فى 4 قضايا منفصلة، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية واستهداف قوات عسكرية تابعة للجيش اللبنانى. وتضمنت قرارات الاتهام الصادرة من قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان، اليوم، ارتكاب المتهمين لجرائم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتحريض على الانضمام إلى التنظيم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر على نحو يخالف القانون، والشروع فى قتل عناصر من القوات المسلحة خلال تنفيذ مداهمات.

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