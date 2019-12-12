شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: اسم بن زايد مرتبط بدولة المؤسسات القوية ومجتمع الأمان والعدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن اسم محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مرتبط بدولة المؤسسات القوية ومجتمع الأمان والعدالة والتسامح.

وقال قرقاش عبر تويتر اليوم الخميس :"يرتبط اسم محمد بن زايد بإنجازات وقيم نحن بأمس الحاجة لها في منطقتنا، دولة المؤسسات القوية ومجتمع الأمان والعدالة والتسامح، والطموح المستند على المواطن المؤهل، والاعتماد على رافعة التعليم والعلوم، هي الرؤية المضادة لأيديولوجيا الفوضى وفوضى الأيديولوجيا".



أنور قرقاش

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وكان الشيخ محمد بن زايد، قد أكد أن قيم التكافل متجذرة فى المجتمع الإماراتى، وتعززت بفضل جهود أبناء الإمارات، مجددا دعمه للجهود التي تجسد وحدة المصير الإنساني وتسهم في تحقيق التنمية والسلام.