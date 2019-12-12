شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات الجزائرية: الإقبال فى انتخابات الرئاسة سجل 20 % والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس هيئة الانتخابات بالجزائر، فى بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية إن الإقبال على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس سجل 20 بالمئة عند الساعة الثالثة مساء (1400 بتوقيت جرينتش).
وتعارض حركة احتجاج ضخمة الانتخابات، وكانت ترغب فى عدم إجرائها قبل أن يتم إزاحة النخبة الحاكمة بشكل كامل من السلطة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 0700 بتوقيت جرينتش وستغلقها عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الانتخابات الجزائرية: الإقبال فى انتخابات الرئاسة سجل 20 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.