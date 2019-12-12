شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات الجزائرية: الإقبال فى انتخابات الرئاسة سجل 20 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس هيئة الانتخابات بالجزائر، فى بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية إن الإقبال على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس سجل 20 بالمئة عند الساعة الثالثة مساء (1400 بتوقيت جرينتش).

وتعارض حركة احتجاج ضخمة الانتخابات، وكانت ترغب فى عدم إجرائها قبل أن يتم إزاحة النخبة الحاكمة بشكل كامل من السلطة.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 0700 بتوقيت جرينتش وستغلقها عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم.