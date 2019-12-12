نائب عن حزب الله البناني: قرارنا النهائي بشأن الحكومة الجمعة

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلن النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، أمين شري، أن اجتماعا استثنائيا سينعقد الجمعة، من أجل اتخاذ القرار النهائي إزاء الحكومة المقبلة.

وفي تصريح للأناضول، مساء الخميس، قال شري: "لا زلنا في كتلة حزب الله نبحث الأمور والتوجهات ولا شيء محسوم حتى الساعة".

والأربعاء، رجح مصدر مقرب من جبران باسيل، زعيم "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، توجه التيار إلى عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وقال المصدر المقرب من باسيل (صهر الرئيس اللبناني ميشال عون)، في تصريح للأناضول مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "التيار الوطني الحر سيعلن موقفه من الحكومة الخميس".

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وأضاف: "التيار الوطني لا يشارك بالمفاوضات الجارية في الشأن الحكومي".

وقررت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الأحد، تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد، لتجرى في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد أن كانت مقررة الإثنين.

وفي وقت لاحق الخميس يعقد التيار الوطني الحر اجتماعا استثنائيا برئاسة باسيل، يليه مؤتمر صحفي يتناول موقف التكتل من الملف الحكومي.

ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد مدن لبنانية عدة بينها العاصمة بيروت، احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.

وأجبرت الاحتجاجات المتواصلة سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 أكتوبر الماضي، ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط (اختصاصيين) بعيدًا عن القوى السياسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.