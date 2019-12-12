صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – مشعل الزهراني : في مثل هذه الأيام الربيعية تجذب المحافظات الواقعة بتهامة الباحة الزوار بدفء أجوائها وجمالها الطبيعي فهي متنفس لقضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء والأسرة نهاية كل أسبوع ، حيث ازدانت جمالاً وأكتست مسطحاتها وجبالها الخضْرة

فأصْبحت عامل جذب سياحي أيام الربيع .

ومن هذه المواقع ” الأوْقع ” الواقع جنوب محافظة قلوة بقرية الحصْحص الواقعة شرق جبل شدا .

حيث جذب السياح والزوار لهذا الموقع الجميل بعد أن اكتست مسطحاته بالخضرة فظهر في أبهى وأجمل حلَّله .

ونشر رواد التواصل الاجتماعي صور ومقاطع لهذا الموقع الجميل ولقيت رواجاً واسعاً . @alkhaleeg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاوْقع بمحافظة قلوة يفترش الخضرة ويجذب الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.