شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. الإطاحة بقائد المركبة صاحب الفيديوهات المتهورة بـ«عقبة ضلع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن مرور منطقة عسير تمكن من التعرف على هوية السائق، الذي نشر مقاطع فيديو تظهره يقود بتهور في “عقبة ضلع”، وألقى القبض عليه واحتجز مركبته، تمهيداً لإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.

وكان مرور عسير تابع مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سائقاً يقود سيارته بتهور في “عقبة ضلع” بعسير، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق الآخرين للخطر.