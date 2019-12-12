شكرا لقرائتكم خبر عن يحتضن كل منهما الآخر.. وفاة طفلين أثناء نومهما في حريق شقة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توفي طفلان من الجنسية المصرية نتيجة حريق اشتعل أثناء نومهما في غرفتهما في شقة بأحد أحياء العاصمة الرياض يوم أمس الأول الثلاثاء.
وقال خالد سماحة والد الطفلين: إنه “خرج من الشقة لجلب بعض الحاجيات للمنزل وترك طفليه (هناء 11 سنة) و(سليم 9 سنوات) نائمين، وبعد مضي 10 دقائق تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد جيرانه يبلغه بتصاعد أدخنة من داخل شقته، فطلب من الجار كسر باب الشقة وإخراج طفليه”.
وأضاف “سماحة”: أن الجار حاول اقتحام الشقة إلا أن اندفاع الأدخنة الكثيفة تسبب له في اختناق ليسقط مغشياً عليه، حيث تم نقله للمستشفى ولا يزال منوماً بالعناية المركزة.
وأوضح أن طفليه لم يتمكنا من النجاة بنفسيهما من النيران ليفارقا الحياة وكل منهما يحتضن الآخر، وجرى نقل جثماني الطفلين أمس الأربعاء إلى مصر عقب إكمال الإجراءات النظامية، حيث تمت الصلاة عليهما اليوم الخميس في مسجد مصطفى محمود بالقاهرة.
وفي ذات السياق، ذكرت مصادر أن النيران اشتعلت في غرفة الطفلين بسبب تماس كهربائي في شاحن جوال موصول بمشترك كان بالغرفة.
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