دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سيسكو تقود بناء مستقبل الإنترنت عبر كشفها لمعالج السيليكون وسلسلة راوتر ثوري ظهر على التقنية بلا حدود.

STC الأولى عالمياً في تبني معالج السيليكون وسلسلة الراوتر الثورية من سيسكو

استعداداً لعصر انترنت جديد، تعلن سيسكو عن استراتيجية ’ إ نترنت المستقبل‘ وبنية السيليكون الأكثر تطوراً في القطاع

ملخص الأخبار:

سيسكو تشارك مزيداً من التفاصيل حول استراتيجيتها التقنية “إنترنت المستقبل” القائمة على استثمارات في مجال السيليكون والألياف البصرية وبرامج التشغيل

سيسكو تؤكد بأن التحول الرقمي يستهلك أقصى قدرات البنية التحتية الحالية وعليه تحتاج الشركات إلى جيل جديد من البنية التحتية

استراتيجية سيسكو الجديدة تساعد الشركات على ترسيخ قدرات الذكاء الاصطناعي والـ 5G وإنترنت الأشياء

Cisco Silicon OneTM أول بنية إنترنت موحدة مصنوعة من السيليكون يمكن تفعيلها في أي مكان في الشبكة واستخدامها بأي شكل وتصميم

سلسلة Cisco 8000 الجديدة أول منصة بنيت باستخدام Silicon One وبرنامج التشغيل IOS XR7 .

سلسلة Cisco 8000 ستخفض تكلفة ب ناء وتشغيل الشبكات الضخمة والتطبيقات الرقمية والخدمات مثل الجيل الخامس والفيديو والسحابة.

AT&T و Century Link و Comcast و Facebook و Microsoft و The Walt Disney Studios يشاركون آراءهم حول الابتكار المشترك وحاجات الإنترنت القادمة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 12 ديسمبر 2019: كشفت سيسكو اليوم عبر حدث كبير أقامته في سان فرانسيسكو عن تفاصيل استراتيجيتها التقنية لبناء شبكة إنترنت جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار الرقمي بما يتجاوز حدود البنية التحتية الحالية في الأداء والاقتصاد وقيود استهلاك الطاقة. ومن خلال نهج طورته على مدى أعوام غيرت مجرى شبكة الإنترنت لعقود قادمة، تقدم استراتيجية “سيسكو” اليوم تقنيات حديثة تمهد الطريق لمطوري العالم ليتمكنوا من إنشاء تطبيقات وخدمات قادرة على استشراف المستقبل بفضل تقنيات سيسكو.

وكشفت سيسكو عبر حدثها الكبير عن أحدث ابتكاراتها بما في ذلك معالك Cisco Silicon OneTM والذي يمثل بنية الشبكات الوحيدة في هذا المجال المصنوعة من السيليكون، كما أصدرت سلسلة Cisco 8000 الجديدة، مصرحة بأنها أقوى أجهزة توجيه على مستوى شركات الاتصالات في العالم والمبنية بتقنية السيليكون الجديدة. تلا ذلك الإعلان عن خيارات شراء جديدة تمكن العملاء من استخدام تقنية الشركة هذه من خلال نماذج الأعمال المفصلة.

وأكدت سيسكو بأنها تعمل بشكل كثيف مع مجموعة من كبار عملائها حول العالم على تنفيذ وتثبيت سلسلة Cisco 8000 الجديدة. هذا وقد اعتلت شركة الاتصالات السعودية STC قائمة الشركات التي تبنت حلول سيسكو جديدة على مستوى العالم.

هذا وقد شارك في الحدث نخبة من ممثلي الشركات التقنية الضخمة والذي أبدوا آراءهم حول الابتكار المشترك وحاجات الإنترنت القادمة.

وفي هذا الإطار، قال تشك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “سيسكو“: “يتطلب الابتكار الاستثمارات المركزة والفريق المناسب وثقافة تقدر الخيال. ونحن ملتزمون بتحويل المجال لبناء تقنية إنترنت جديدة تناسب عصر الجيل الخامس. وتعد أحدث حلولنا في مجال السيليكون والبصريات والبرامج دليل على الابتكار المستمر لدينا والذي يساعد عملائنا على البقاء في المقدمة ويمكنهم من منح عملائهم والمستخدمين النهائيين تجارب جديدة ورائدة لعقود من الزمن”.

من جانبه قال أمين فاهدات، الزميل ونائب رئيس بنية الأنظمة في جوجل كلاود: “نتطلع إلى العمل مع سيسكو أثناء دخولها مجال السيليكون المتطور والتعاون من أجل تلبية متطلبات الجيل التالي الخاصة بسرعات وقدرات أكبر للشبكة”.

وأكد نجم أحمد، نائب رئيس هندسة الشبكات في فيسبوك بأنه لطالما ساندت فيسبوك وبقوة التوجهات الساعية إلى ترسيخ النظم المفتوحة والتي نرى فيها عاملاً أساسياً لتحويل صناعة الشبكات. وتابع أحمد: “نرى بأن ابتكار سيسكو الجديد يواكب هذه الرؤية ويوفر لمزودي خدمات الإتصالات خيارات متنوعة ومرنة من خلال نهج مفصل”.

أحجار الأساس لبناء إنترنت المستقبل

سيتم ابتكار التجارب الرقمية على مدار العقد المقبل باستخدام التقنيات المتطورة مثل: الواقع الافتراضي والمُعزز والفيديو بدقة 16K والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والـ 10G والحوسبة الكمومية والأمن السيبراني التكيفي والتنبئي وإنترنت الأشياء الذكية وغيرها من التقنيات التي لم تُخترع بعد. وسينتج عن أجيال التطبيقات المقبلة هذه تعقيداً يتجاوز قدرات البنية التحتية الحالية للإنترنت.

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صممت “سيسكو“ على مدار السنوات الخمس الماضية استراتيجية تقوم على بناء تقنية الإنترنت التي سيحتاجها المؤسسات لتحقيق النجاح المستقبلي في أعمالهم في عالم رقمي متقدم. وتهدف إلى حل أصعب المشكلات التي ستظهر عندما يستهلك التحول الرقمي أقصى قدرات البنية التحتية الحالية وستؤدي هذه الاستراتيجية إلى الانتقال إلى الجيل التالي من البنية التحتية للإنترنت والذي يجمع بين بنية السيليكون الجديدة من سيسكو والجيل التالي من التقنيات الضوئية. وستغير استراتيجية “سيسكو“ الاقتصاديات الكامنة وراء كيفية بناء شبكة الإنترنت لدعم متطلبات التطبيقات الرقمية المستقبلية وتمكين العملاء من إدارة أعمالهم عبر شبكات أبسط وأقل تكلفة.

وتعتمد استراتيجية “سيسكو“ على التطوير والاستثمارات في ثلاثة مجالات تقنية رئيسية هي: السيليكون والتقنيات الضوئية وبرامج التشغيل.

Cisco Silicon One – بنية السيليكون الموحدة الحديثة والقابلة للبرمجة

ستكون Cisco Silicon One الحديثة أساس محفظة تقنيات التوجيه لدى سيسكو من الآن فصاعداً، وستوفر أداءً يصل إلى 25 تيرابايت في الثانية (Tbps). وهي أول شريحة اتصال في المجال قابلة للتكيّف على مستوى العالم في أسواق مزودي خدمات الاتصال والويب. وتم تصميمها لكل من المنصات، ويمكنها إدارة المتطلبات الأكثر صعوبة بطريقة لم يتم تطبيقها من قبل. ويتفوق طراز Cisco Silicon One Q100”” الأول على مقياس التوجيه بسرعة 10 تيرابت للنطاق الترددي للشبكة دون الـتأثير على البرمجة أو التخزين المؤقت أو كفاءة الطاقة أو الحجم أو المرونة.

سلسلة Cisco 8000 الجديدة والمدعومة بـمعالج Cisco Silicon One

تعتبر سلسلة أجهزة التوجية الجديدة Cisco 8000 أول سلسلة تعمل بمعالج سيسكو الجديد Cisco Silicon One Q100، حيث أكدت الشركة بأنه صممت لمساعدة مزودي خدمات الاتصالات والويب الضخمة على خفض تكاليف بناء شبكات ضخمة مواكبة لتوجهات الـ 5G والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء. ومن أبرز مزايا السلسلة الجديدة:

توفر أداءً يبدأ من 10.8 تيرابايت في الثانية ( Tbps ).

مدعومة بنظام تشغيل Cisco IOS XR7 الجديد كلياً والذي صمم لتبسيط العمليات وتقليل تكاليفها

توفر قدرات أمن رقمي ثورية بحيث توفر إرشادات فورية وآنية

توفر ل مزود ي الخدمات من خلالها عرض نطاق ترددي أضخم وقدرات برمجية أعلى

خطوط ألياف ضوئية لعمليات الإنترنت من نوع 400 جيجا بايت ومافوق

صرحت سيسكو بأن بناء فضاء انترنت عصري قادر على مواكبة الابتكارات الرقمية المتسارعة في التطور سيعتمد بشكل أساسي على التقنيات القائمة على الألياف الضوئية والسيليكون. ومع انتشار عمليات الإنترنت 200 جيجا بايت و 400 جيجا بايت ومافوق، باتت خطوط الألياف الضوئية Optics تنخرط بشكل كبير في عمليات بناء وتشغيل البنية التحتية للإنترنت. وفي هذا الإطار، تستثمر سيسكو بشكل مستمر لضمان مواكبة متطلبات عملائها المعنية بنشر منافذ وصول الإنترنت وأجهزة التوجيه (الراوترز). وتجلى هذا الاستثمار عبر إطلاقها لحلولها الجديدة المدعومة بالألياف الضوئية أخذة بعين الاعتبار تلبية معايير الموثوقية والجودة الصارمة في القطاع.

نبذة عن سيسكو

سيسكو (رمزها في ناسداك:CSCO) شركة رائدة على مستوى العالم في مجال حلول تقنية المعلومات، وتعتمد شبكة الإنترنت على تجهيزاتها وحلولها منذ العام 1984 كي تستمر بالعمل. فريقنا ومنتجاتنا وشركائنا يبذلون جهودًا متواصلة لتوفير الاتصالات الآمنة للمجتمعات ومنحها القدرة على استغلال الفرص الرقمية المستقبلية. للمزيد عن سيسكو يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: newsroom.cisco.com ومتابعتنا على تويتر من خلال: @Cisco.

هذا الموضوع سيسكو تقود بناء مستقبل الإنترنت عبر كشفها لمعالج السيليكون وسلسلة راوتر ثوري ظهر على التقنية بلا حدود.