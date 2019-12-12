دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy A51 ينطلق رسمياً بشاشة Infinity-O وكاميرة رباعية بسعر 346 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت سامسونج رسمياً النقاب عن هاتف Galaxy A51، الذي يتميز بتصميم ثقب الشاشة Infinity-O، كما يتميز بكاميرة رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

ينطلق هاتف Galaxy A51 بتصميم أقرب لهاتف Galaxy A71 لكن مع بعض التغييرات الطفيفة، حيث يأتي هاتف Galaxy A51 بحجم 6.5 إنش في شاشة Super AMOLED تدعم أبعاد 20:9، كما ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Exynos 9611.

ويأتي هاتف Galaxy A51 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما ينطلق بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بتصميم مستطيل مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة، ومستشعر 5 ميجا بيكسل لتصوير macro، وأخر 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

الهاتف يضم أيضاً مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية التي تأتي في ثقب الشاشة، كما يأتي بأدوات تدعم تثبيت بأعلى كفاءة عند تسجيل الفيديو، بشكل خاص مع تصوير الموضوع المتحرك.

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أيضاً يتوافق هاتف Galaxy A51 مع Galaxy A71 في ميزة مستشعر البصمة المدمج في الشاشة، مع نظام تشغيل Android 10 وواجهة One UI 2.0، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM مع بطاقة ذاكرة خارجية microSD، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W.

هاتف Galaxy A51 يتميز بتصميم عاكس ولامع مع ألوان متدرجة، على أن يتوفر بألوان الأزرق، الأسود، الوردي إلى جانب اللون الأبيض، وينطلق النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 346 دولار، كما يبدأ الحجز المسبق للهاتف في 16 من ديسمبر.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Galaxy A51 ينطلق رسمياً بشاشة Infinity-O وكاميرة رباعية بسعر 346 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.