رئيس قيرغيزستان يزور الإمارات

اسماء السيد - ابوظبي: استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية سورونباي جينبيكوف رئيس قرغيزستان، الذي بدأ زيارة رسمية تستغرق يومين.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن رئيس قيرغيستان قوله إن بلاده تسعى "إلى تطوير علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات بالشكل الذي يعزز مصالح الجانبين، لاسيما في المجال الاقتصادي".
وتعيش غالبية مسلمة في قيرغيزستان التي تقع في آسيا الوسطى، وتعتبر ثاني أفقر الجمهوريات ال15 التي نشأت عقب انهيار الاتحاد السوفياتي.
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