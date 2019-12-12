شكرا لقرائتكم خبر عن نكتة.. مسئول قطرى بارز بالخطوط الجوية لا يجيد العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر أكبر الكابر الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الجوية القطرية عن المشاركة بمؤتمر تستضيفه دولة عربية بحجة أن كافة أعمال هذا المؤتمر ستكون باللغة العربية فقط، والتى يعجز "أكبر" عن إجادتها باعتباره من أصول باكستانية.
وتكشف هذه الواقعة إشارة فاضحة لحجم المأزق الذى يواجهه النظام القطرى فى اعتماده الواسع على الأجانب من فئة المجنسين والمرضى عنهم لإدارة أجهزة الدولة وأموالها وأصولها، فى حين يواجه الكفاءات من أبنائها الجحود والإهمال والغربة فى وطنهم.
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