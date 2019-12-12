شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مظاهرات فى الجزائرة لرفض الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم معارضون للانتخابات الرئاسية الجزائرية، مركزى تصويت في بجاية إحدى أكبر مدن منطقة القبائل، وحطموا صناديق التصويت وخربوا قوائم الناخبين.

وأشارت الوكالة الفرنسية، أن ناشطين ألقوا صناديق الاقتراع وأوراق المترشحين وسجلات الناخبين في الشارع، وسط محاولات من قوات الشرطة الجزائرية منعهم.

وفى مظاهرات حاشدة، خرج الآلاف إلى شوارع وسط الجزائر العاصمة مرددين هتافات "لا للتصويت".

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من جانبه قال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي إن نسبة المشاركة بعد ثلاث ساعات من بدء الانتخابات بلغت 7.92%، وأضاف أن 10% من مراكز الاقتراع و 5% من المكاتب تعرضت للتعطيل.

وفتح نحو 61 ألف مكتب تصويت عبر أنحاء البلاد أبوابه كما كان منتظرا عند الساعة الثامنة.

ويتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين هم عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، وكلاهما رئيس وزراء سابق، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، والعضو السابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلعيد، ولا يعتقد المحتجون أن بإمكان أي منهم تحدي هيمنة الجيش على السياسة.