ولى عهد دبى يلتقى أعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومى للاحتفاء بمرور 10 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، بأعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي احتفاءاً بمرور ١٠ سنوات على انشائها، وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب عقولا قيادية خلاقة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد عبر تويتر :"التقينا بأعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي احتفاءاً بمرور ١٠ سنوات على انشائها وأكدنا على ان المرحلة القادمة تتطلب عقولاً قيادية خلاقة، تتكيف مع المتغيرات وتستبق التحديات لصياغة مستقبل مشرق لمواكبة تطلعاتنا المستقبلية".
الشيخ حمدان بن محمد
ولى عهد دبى
وتابع :"نطمح لتطوير منظومة اتصال مؤثرة وفعالة لتعزيز التفاعل الإيجابي للمجتمع مع مبادرات الحكومة التنموية من خلال تكريس نهج الصوت الواحد ودعم الصورة الموحدة للحكومة".
حمدان بن محمد
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