شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجزائرى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى نور الدين بدوى رئيس الوزراء الجزائرى، اليوم الخميس، بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمنطقة "بوشاوى" فى الجزائر العاصمة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 5 مرشحين هم (عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى - عبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطنى - رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون (مستقل) - على بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات - عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل).

وبدأ التصويت في تمام الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت القاهرة)، حيث فتحت مراكز التصويت في كافة الولايات أبوابها لاستقبال الناخبين الذين توافدوا عليها لاختيار الرئيس الجديد للبلاد.

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ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الساعة السابعة مساءً على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة؛ لتعلن السلطة المستقلة للانتخابات بعد ذلك النتائج الأولية، بينما سيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات في الفترة من 16 - 25 ديسمبر الجاري، وفي حالة الوصول لجولة الإعادة فإنها ستجرى في الفترة من 31 ديسمبر الجاري إلى 9 يناير المقبل، حسب ما أعلنته السلطة المستقلة للانتخابات.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالقوائم الانتخابية نحو 24.4 مليون ناخب من بينهم نحو 914 ألفا من المقيمين بالخارج.

وتجرى الانتخابات اليوم في 61 ألفًا و14 مكتب تصويت منها 135 مكتبَا للبدو الرحل، و30 ألفَا و301 مكتب خاص للرجال، و26 ألفَا و569 مكتبَا خاصَا بالنساء و4009 مكاتب مختلطة، بالإضافة إلى 13 ألفَا و181 مركزَا للتصويت من بينها 1756 مركزَا خاصَا بالنساء.