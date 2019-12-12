شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 661 شخصًا عن التدخين فى نجران بالسعودية بعد ندوات عن أضرار التبغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت صحة نجران أن عدد المقلعين عن التدخين خلال العام المنصرم بلغ 661 شخصًا، بنسبة 47.6% من المراجعين للعيادات والبالغ عددهم 1833 مراجعًا، حيث قدمت لهم الخدمات العلاجية والتثقيفية عن أضرار التبغ. وأبانت أنها نفذت برنامج توعوى بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة تحت عنوان "جيلنا واعي"، بهدف الحد من انتشار التبغ بين طلاب المدارس والتوعية بمخاطر التدخين والآثار السلبية المترتبة علية وكذلك تنفيذ برنامج متكامل بالتعاون مع جامعة نجران للحد من ظاهرة التبغ، قدمها عدد من الكوادر الطبية المؤهلة، وأخرى علاجية من خلال العيادة المتنقلة، إلى جانب التعريف بدور اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمنطقة واللوائح والأنظمة لمكافحة التبغ، إضافة إلى تقديم برامج مجتمعية عن مخاطر التبغ فى المراكز التجارية والمواقع العامة والحدائق، تحت شعار "هدفنا بطلت".

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