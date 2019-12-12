"الدفاع العراقية" تعيد 58 ألف جندي مفصول للخدمة

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت الدفاع العراقية، الخميس، إعادة أكثر من 58 ألف جندي مفصول إلى الخدمة، في خطوة حكومية تستهدف إرضاء الاحتجاجات المناهضة لها.

وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مجمل ما تم إعادتهم للخدمة من المفسوخة عقودهم بلغ 58412 جنديا".

وأشارت إلى أنها "مستمرة بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعا".

وهؤلاء جزء من 108 آلاف جندي مفصول تنوي وزارة الدفاع إعادتهم إلى الخدمة تباعا، وفق إعلان سابق لها.

وجرى فصل الجنود من الخدمة في أعقاب تركهم مواقعهم وفرارهم خلال اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لشمالي البلاد صيف 2014، قبل أن يتم الإعلان عن دحر التنظيم نهاية 2017.

Advertisements

وتأتي إعادة المفصولين للخدمة بناء على قرار اتخدته الحكومة العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك في إطار مساعي الحكومة توفير مزيد من فرص العمل للعاطلين تلبية لمطالب احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.

وتخللت احتجاجات العراق أعمال عنف خلفت ما لا يقل عن 492 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، لكن الحشد ينفي قتله محتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.