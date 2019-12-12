كدليل للثقافة العربية.."يونسكو" تدرج "النخلة" بقائمتها للتراث

القاهرة/ الخليج 365
قالت القاهرة، الخميس، إن منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، أدرجت "النخلة" ضمن القائمة التمثيلية للتراث الإنساني، كدليل للثقافة العربية.
وأوضحت وزارة الثقافة المصرية، في بيان، إن ذلك تحقق خلال مشاركة المجموعة العربية بالـ14 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي بـ"يونسكو"، التي عقدت في كولومبيا.
وأضافت: "النخيل يعد أحد رموز عروبة الأرض والإنسان، وتسجيل ما يرتبط بها من عادات وتقاليد وحرف تراثية بقوائم اليونسكو يبرز استمرار مساعى صون الموروثات الحضارية التى تميز المجتمع العربى".
وأوضحت أن ملف النخلة مرشح من قبل دول المنظمة وهى مصر والبحرين والإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان والعراق واليمن وفلسطين والأردن والسودان وتونس والمغرب وموريتانيا.
وتابعت: "احتفل ممثلو الدول العربية المشاركة بإعلان قبول الملف وإدراجه بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني رافعين أعلام كل بلد".
وحسب تقديرات غير رسمية، يوجد في العالم أكثر من مائة مليون نخلة، ثمانون مليون منها توجد في المنطقة العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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