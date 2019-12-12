تنوع اعمال نزلاء ونزيلات المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة الفنية في كتاب جدة

سلمى الشهراني

تعرض مديرية السجون في مكة المكرمة اعمال نزيلات السجن النسائي بجدة وسجن النساء بالعاصمة المقدسة وكذلك اعمال النزلاء بإصلاحية جدة.

وبلغت عدد الاعمال المعروضة والتي تنوعت مابين تشكيلية وخزفية ومنحوتات ستين عملا كان نصيب اللوحات التشكيلية اثنان وايعون عملا ، بينما المحوتات قُدرت بثمانية عشر عملا منحوتاً ، اضافة الى اعمال يدوية مابين اساور نسائية ومسابح وشراشف صلاة وبيوت للمصاحف وخداديات تجاوز عدد المعروض منها ستين منتجاً.

من جهتها تحدثت مسؤولة العلاقات العامة والاعلام في سجن النساء في مدينة جدة العنود ابو الشامات قائلةً

شاركت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة في معرض الكتاب بجدة وذلك لإبراز أعمال النزلاء والنزيلات ومالديهم من حرف ومهارات قامت السجون بتنميتها من قبل مدربين ومدربات من داخل السجون ومن خارجها ضمن الشراكات المجتعية بشكل يتناسب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتأهيل النزلاء والنزيلات وتعليمهن حرف يستفاد منها فيما بعد الإفراج لمواكبة العالم الخارجي .