وداعاً للمضادات الحيوية.. تخلص من أمراض الشتاء بهذه المشروبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

مع دخول الشتاء تكثر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل نزلات البرد والتهاب الحلق والربو والتهاب المفاصل وقرح الأنف والفم وبالأخص بين الأطفال وذلك لضعف مناعتهم وهو ما يجعلنا نبحث عن طرق لحمايتهم وتعزيز مناعتهم



حيل للحفاظ على صحتك فى الشتاء

إليك بعض الارشادات والسلوكيات البسيطة التي يمكن من خلال التحصين ضد هذه الأعراض أو على الأقل الحد من انتشارها داخل الأسرة.

-المداومة على فتح منافذ المنزل في الصباح لعمل تهوية والحرص على نظافة المنزل باستمرار

-تناول العسل بالليمون والمشروبات الدافئة والأعشاب تعد بمثابة مضادات حيوية طبيعية تقي من هذه الأمراض.

-يمكن إضافة التوابل لأطباق طعامك مثل إضافة القرفة والبهارات فهى تنشط الأيض وترفع من درجة حرارة الجسم وتقوي الجهاز المناعي.

-يمكنك تناول معلقة عسل نحل على الإفطار أو كوب زنجبيل دافئ أثناء النهار

-يجب تعليم الصغار عدم لمس العين أو الأنف أو الفم إلا بعد غسل وتطهير الأيدي جيدًا بالغسول الطبي المخصص لها للوقاية من العدوى ومن الفيروسات بشكل عام

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مشروبات تحارب أمراض الشتاء فى دقائق

على الجانب الأخر بجانب الحيل السابقه يمكنك التخلص من أمراض الشتاء مثل إلتهاب الحلق والسعال ونزلات البرد بالأعتماد على تناول مشروبات دافئة تمنحك الطاقة وفى الوقت نفسه لا تزيد وزنك إليك أبرزها يقدمها موقع هيلث ويفضل تناولها فى فترة الصباح، فهى تطرد السموم من الجسم وتساعد على تنقية الدم.

- الشاي الأخضر:

يقوى جهاز المناعة خاصة في فصل الشتاء لغناه بمضادات الأكسدة م

-الليمون الدافئ:

يحارب الفيروسات ويساعد فى طرد السموم و يجب عدم الإفراط فى تناوله لتجنب الحموضة.

-الزنجبيل:

يقوي الدورة الدموية ويحمي من البرد ويحارب الأنفلونزا

يحارب انتفاخ المعدة وآلامها ويعتبر مسكن ومضاد للالتهابات مثل التهابات الفم والحنجرة

-النعناع:

مهدئ ومسكن ومضاد للتشنج وهى من الأعراض المزعجة لنزلات البرد.