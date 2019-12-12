شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاب أليفة» في مراكز الاقتراع البريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك مئات الناخبين البريطانيين صوراً لحيواناتهم الأليفة خارج مراكز الاقتراع، خلال إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات اليوم. ودشن مغردون هاشتاج #dogsatpollingstations وكان الأكثر تداولاً فيه صور، ومقطع فيديو لرئيس الوزراء بوريس جونسون خلال إدلائه بصوته، مصطحباً معه جروه «ديلين»، كما انتشرت صور لعمدة لندن صادق خان مصطحباً كلبه «لونا». واستعرض الهاشتاج صوراً طريفة لأنواع مختلفة من سلالات الكلاب وضعها أصحابها خارج لجان الاقتراع، بعضها يرتدي ملابس ثقيلة، وفراء، وإكسسوارات لأعياد الميلاد، وغيرها.

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