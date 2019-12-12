«مبارزة» على طريقة العصور الوسطى للفوز بزوجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواجه البريطانية آستا جوسكاين ـ 35 عاماً ـ اتهاماً بالمشاركة في قتل زوجها السابق جيدروا جوسكوسكاس ـ 42 عاماً ـ بعد استدراجه إلى مبارزة بالسيوف ضد خطيبها مانتاس كفيدار في أحد شوارع لندن الصيف الماضي، لتقرر بعدها من الفائز بقلبها، والذي ستوافق على الاقتران به!

رتبت جوسكاين للمبارزة على طريقة العصور الوسطى، وطالبت من الغريمين، النزال بجدية، حتى يقضي أحدهما على الآخر، وأعلنت قبل بدء المبارزة أن الناجي منها هو زوجها المستقبلي!. وبالفعل انخرط الرجلان في صراع حاد بالأسلحة البيضاء، انتهى بإصابة زوجها السابق، وأب طفليها، بجروح وطعنات نافذة في الصدر والرقبة والكتفين والتي بلغت بحسب تقرير الطب الشرعي حوالي 35 طعنة، كانت سبباً وراء وفاته قبل نقله إلى المستشفى.

كشفت تحقيقات الشرطة عن شخصية الزوجة المسيطرة على الرجلين، كما أكدت على تخطيطها المتعمد للتخلص من أحدهما عبر المبارزة التي أعدت لها بطريقة محكمة، فاختارت موقعها في أحد أزقة لندن، لتبدو المعركة وكأنها حادث طعن معتاد مثل غيره من الحوادث التي تشهدها المدينة خاصة صيفاً، ورتبت الموعد المناسب، وسجلت بكاميرا هاتفها وقائعها، وتركت المصاب ينزف في موقع الحادث دون محاولة إسعافه، أو طلب المساعدة الطبية، إضافة إلى حرصها على إلغاء الرسائل النصية المتبادلة بينها والرجلين للترتيب للنزال، وتعمد تضليل المحققين عند سؤالها على أي معلومة قد تساعد في القبض على المتهم بالاعتداء على زوجها.