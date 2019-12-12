«شابة سعيدة».. تزيح «ترامب» عن غلاف «تايم» 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختارت مجلة «تايم»، الأربعاء الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ غريتا تونبرج ـ 16 عاماً ـ لتكون «شخصية العام» من بين 5 مرشحين آخرين هم دونالد ترامب، وزعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي، ونجمة المنتخب الأمريكي للسيدات لكرة القدم ميغان رابينو، وعنصر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الذي حذر بشأن اتصال ترامب الهاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما أدى إلى فتح آلية لإقالة الرئيس، والمتظاهرون من أجل الديمقراطية في هونغ كونغ. لتصبح تونبرج أصغر الشخصيات التي تكرمها المجلة منذ إصدارها عام 1927 باختيارها «شخصية العام»، ما يشهد على قدرتها على تعبئة الملايين عبر العالم دفاعاً عن قضيتها.

وباشرت «غريتا» كما تعرف في العالم في آب/أغسطس 2018 تنفيذ إضراب بمفردها كل يوم جمعة أمام مقر البرلمان السويدي، لكنها سرعان ما ألهمت حشوداً متزايدة من الشبان المستعدين للنزول إلى الشارع في تحرك بات يعرف بشعار «فرايدايز فور فيوتشر» (أيام الجمعة من أجل المستقبل) لمطالبة قادة العالم أجمع باتخاذ تدابير جذرية للحد من ظاهرة الاحترار. وأثبت هذا التحرك جدواه في أيلول/سبتمبر الماضي، حين ضاقت شوارع مدن كثيرة في القارات الخمس بتظاهرات هائلة دقت ناقوس الخطر قبيل قمة للأمم المتحدة حول المناخ.

وتوجهت الفتاة إلى قادة العالم، فألقت كلمة حازمة نددت فيها بتقاعس النافذين في العالم، على وقع لازمة «كيف تجرؤون؟». ورصدت عدسات الإعلام العالمي حينها، نظرتها الغاضبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشكك في حقيقة التغير المناخي، والذي تفرد في العالم بسحب بلاده من اتفاق باريس للمناخ 2015.

وتصدرت بعدها تغريدة ترامب الساخرة عنها المواقع الإخبارية بعدما كتب «تبدو شابة سعيدة جداً تتطلع نحو مستقبل رائع ومبتسم، من الرائع جداً مشاهدتها»، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي رداً ساخراً منه على الناشطة، التي يبدو أنها فهمت ما وراء التغريدة، فعملت على

تغيير التعريف الشخصي بها على تويتر (Bio) للجملة التالية: شابة سعيدة للغاية، تتطلع لمستقبل رائع ومشرق. بعدما كان التعريف السابق «ناشطة في مجال المناخ عمرها 16 عاماً ومصابة بمتلازمة أسبرجر».

زادت حدة خيبة أمل تونبرج في الأشهر الأخيرة، لعدم إنجاز لقاءاتها الكثيرة التي جمعتها بقادة من العالم، أي بادرة ذات مغزى من أجل المناخ.

وبينما يعتبر أنصارها إصرارها مكمن قوتها، إلا أن منتقديها الكثر يرون أنها تكرر نفسها والأجدى لها أن تعود إلى المدرسة.