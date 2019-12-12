«الداخلية» تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

احتفلت وزارة الداخلية، صباح أمس الأربعاء، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث نظمت إدارة حقوق الإنسان بالوزارة ملتقى بعنوان «التسامح وحقوق الإنسان» في متحف الاتحاد بإمارة دبي، لإبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر الثقافة المعنية بها بين منتسبيها، بما يعزز المكانة المتميزة لوزارة الداخلية ودورها الريادي في هذا المجال.

حضر الاحتفال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وأحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية بأبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، ومحمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والعميد متقاعد أحمد محمد نخيرة، والعميد محمد علي الشحي مدير إدارة حقوق الانسان بالوزارة وعدد من المسؤولين.