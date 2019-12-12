السجن 7 سنوات لوافد وإبعاده عن السلطنة لرشه "حمض النيتريك" على زميله

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Shabiba قدمت بواسطة الحمض - صورة أرشيفية

الحمض - صورة أرشيفيةمسقط – الشبيبة

قضت محكمة الجنايات بإدانة وافد وسجنه 7 سنوات، وإلزامه بالمصاريف؛ وإبعاده من البلاد مُؤبدًا، بعد انقضاء المحكومية، وبإحالة المطالبات المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، بتهمة صب مادة "التيزاب" الحارقة والمعروفة علميا باسم "حمض النيتريك" على زميله أثناء نومه.

وكان قد أحال الادعاء العام المتهم للمحكمة عقب انتهاء إجراءات التحقيق والاستجواب لمحاكمته بجناية إحداث عاهة مستديمة في إنسان عمدًا.

وتعود تفاصيل القضية ليوم 24 مارس 2018 الماضي، عندما تلقى مركز الشرطة المختص مكانيا، بص أحد الأشخاص مادة "التيزاب" على الآخر أثناء نومه، ثم هرب دون أن يترك أثرًا يستدل إليه؛ الأمر الذي نجم عنه إصابة المجني عليه بحروق جسيمة، نُقِل على إثرها إلى المستشفى حيث مكث فيه شهرين.

Advertisements

وجناية إحداث عاهة مُستديمة في إنسان، مؤثمة بنص المادة 307 من قانون الجزاء، والتي تنص بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، كل من أحدث عاهة مستديمة في إنسان عمدًا.

وبعد 3 أيام من الواقعة تم القبض على المتهم ، حيث بدت عليه آثار حروق على وجهه؛ وتم تحويله إلى الطبيب الشرعي الذي أوضح تقريره بأن الإصابات سبّبتها مادة كيميائية حارقة، وهي تتوافق والحروق التي تحدثها مادة التيزاب؛ وأنها مُعاصرة للواقعة، لكن المتهم أنكر وقال بأن سبب الحروق هو تناثر الزيت عليه أثناء وجوده في المطبخ.

وبعد خروج المجني عليه من المستشفى تم التحقيق معه، وقد أوضح حدوث ملاسنة كلامية بينه وبين المتهم انتهت في وقتها، إلا أنه بعد أيام استيقظ على صدمة تعرّضه لمادة حارقة على جسمه، وقد تمكّن من مشاهدة المتسبب في ذلك، وهو المتهم.

تم الاستماع إلى شهادة أحد الشهود الذي أوضح أن المتهم اعترف له بقيامه بالفعل، بدافع الغضب بعدما "قذف المجني عليه ابنة أخيه، واتهمه بفعل الفاحشة مع الحيوانات" مما أثار غضبه وقرر الانتقام منه.