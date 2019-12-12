دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A71 بكاميرة رباعية ونظام Android 10 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سامسونج رسمياً اليوم عن هاتف Galaxy A71 الذي ينطلق بكاميرة رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يتميز بتصميم Infinity-O في الشاشة للكاميرة الأمامية.

كشفت سامسونج عن أحدث إصدار من سلسلة هواتفها المتوسطة Galaxy A71 الذي يتميز بشاشة Super AMOLED بتصميم Infinity-O وحجم 6.7 إنش، مع جودة عرض Full HD بلس، وأبعاد 20:9.

كما يضم هاتف Galaxy A71 معالج Snapdragon 730 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، مع نموذج أخر بسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وتتميز الكاميرة الخلفية الرباعية بتصميم مستطيل مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 123 درجة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم تصوير macro، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

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ويضم ثقب الشاشة كاميرة أمامية مميزة بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، مع ميزة تثبيت بأعلى كفاءة في تسجيل الفيديو، والذي يدعم إستقرار الهاتف عند تصوير موضوع متحرك.

من جانب أخر يتميز هاتف Galaxy A71 بمستشعر للبصمة في الشاشة، مع نظام تشغيل Android 10 وواجهة One UI 2.0، ويدعم اثنان من شرائح SIM مع بطاقة ذاكرة خارجية microSD، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، تدعمها تقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

هاتف Galaxy A71 ينطلق قريباً للأسواق بألوان الأسود، الوردي، والأزرق إلى جانب اللون الفضي، على أن تكشف سامسونج لاحقاً عن مستوى التسعير.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعلن رسمياً عن هاتف Galaxy A71 بكاميرة رباعية ونظام Android 10 ظهر على التقنية بلا حدود.