دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سناب شات تطلق ميزة Swipe Up to Call حصريًا للمستخدمين في الشرق الأوسط

ميزة Swipe Up to Call تصل لمستخدمي سناب شات في الشرق الأوسط وحصريًا.

أعلنت سناب شات “Snapchat ” عن طرحها ميزة “Swipe Up to Call” الجديدة بشكل حصري لمستخدمي الشرق الأوسط، لتوفر بذلك للمستهلكين سهولة غير مسبوقة في التواصل مع الشركات المُعلنة عبر المنصة.

تقول سناب أن الميزة الجديدة تسمح للعملاء إجراء مكالمة هاتفية مباشرة مع الشركة التي يرون إعلانها على المنصة من خلال التطبيق ودون رسوم إضافية، حيث تأتي الميزة استجابة للتفضيلات الثقافية السائدة في منطقة الشرق الأوسط كما تقول الشركة. خاصة وأن الاتصال يمُثل الوسيلة التي يفضلها الكثيرون للتواصل مع الشركات، بديلًا من زيارة المواقع الإلكترونية أو تعبئة نموذج إلكتروني على الإنترنت إذا كانت لديهم رغبة بمعرفة المزيد من المعلومات عن المنتج أو الخدمة في الإعلان الظاهر على سناب شات.

وتعقيبًا على هذه الخطوة الحصرية في المنطقة، قال برايدن أينزوين، رئيس قسم تسويق المنتجات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ: “توفر ميزة Swipe Up to Call للعلامات والشركات المعلنة فرصة فريدة للتواصل مع العملاء مباشرة وبطريقة معهودة بالنسبة لهم. ويأتي تطوير هذه الميزة استناداً إلى التوجهات الإعلانية التي لاحظناها، ويسعدنا طرحها في منطقة الشرق الأوسط. كما أننا ندرك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص تفضل إضافة رقم للتواصل إلى إعلاناتها، ومن شأن الميزة الجديدة أن توفر للعملاء المحتملين سهولة أكبر للتواصل بمجرد السحب عبر الشاشة”.

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تتوفر الميزة الجديدة لجميع الشركات التي تقوم بالإعلان على المنصة في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن اختبارها مقابل 20$ باليوم فقط.

وتُعد “شركة الاتصالات السعودية” و”مجموعة زين” من أوائل الشركات المعلنة التي تمكنت من تجربة ميزة التواصل الجديدة.

وتتوقع سناب أن تجد ميزة Swipe Up to Call الجديدة إقبالًا كبيرًا من الشركات الراغبة بالإعلان من مختلف القطاعات بالمنطقة.

وتُبرز الشركة ذلك لعدة أمور، أهمها:

سيكون بمقدور معارض السيارات تمكين العملاء من حجز مواعيد تجربة القيادة أو تحديد موعد للصيانة المقبلة.

يمكن لقطاع الأغذية والمشروبات استخدام الميزة لتمكين المستهلكين من إجراء الحجز في المطاعم أو طلب التوصيل بسهولة.

الاستفسارات العامة لخدمات العملاء.

يمكن لوكلاء العقارات الاستفادة من الميزة عبر استعراض صور العقارات وتقديم خيارات مرنة للمستأجرين والمشترين الراغبين بالتواصل مباشرة معهم بالاتصال.

التدوينة سناب شات تطلق ميزة Swipe Up to Call حصريًا للمستخدمين في الشرق الأوسط ظهرت أولاً على عالم التقنية.