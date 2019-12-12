شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. إصابة 9 أشخاص بحادثى تصادم فى عجلون ومعان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 9 أشخاص بجروح ورضوض فى مختلف أنحاء الجسم، اليوم الخميس، بحادثى تصادم منفصلين، إحداهما وقع بين مركبتين بمنطقة عنجرة فى عجلون، والآخر بين مركبتين فى منطقة آيل فى محافظة معان، وفق الدفاع المدنى.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أفادت إدارة الدفاع المدنى فى بيان، أن فرق الإنقاذ والإسعاف فى مديريتى دفاع مدنى عجلون ومعان، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى الإيمان الحكومى ومستشفى معان الحكومى، واصفة حالة جميع المصابين العامة بالمتوسطة، باستثناء إصابة واحدة بحادث معان وصفت بالبالغة.
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