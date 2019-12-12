الحريري يبحث أزمة لبنان الاقتصادية مع صندوق النقد والبنك الدولي

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

استعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الخميس، هاتفيا، المصاعب الاقتصادية والنقدية التي تواجهها بلاده، مع رئيس البنك الدولي دايفيد مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا.

ونشر المكتب الإعلامي للحريري، بيانا قال فيه إنه أجرى اتصالين منفصلين مع المسؤولين الأمميين، أكد الحريري خلالهما التزامه في إعداد خطة إنقاذ عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها".

وبحث الحريري خلال الاتصال معهما، المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها، في إطار إعداد الخطة.

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وبحسب البيان، تطرق رئيس الحكومة إلى إمكانية زيادة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، مساهمتها في تمويل بلاده في إطار الجهود التي يبذلها لتفادي أي نقص في الحاجات الأساسية المستوردة بفعل الأزمة.

تأتي خطوة الحريري، في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين.

ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

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