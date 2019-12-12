توقيع مذكرة تعاون بين البرلمان التركي والقطري

أنقرة/الخليج 365



وقّعت تركيا وقطر، مذكرة تفاهم تقضي بتعزيز التعاون بين البرلمان التركي ومجلس الشورى القطري.



جاء ذلك في مراسم رسمية بالعاصمة التركية أنقرة، حيث وقع مذكرة التفاهم عن الجانب التركي رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، وعن الجانب القطري رئيس مجلس الشورى أحمد بن عبد الله آل محمود، على هامش زيارة الأخير إلى تركيا.



وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أقام شنطوب، مأدبة غداء على شرف ضيفه القطري، حضرها أعضاء وفدي الجانبين.



Advertisements

كما تجوّل شنطوب وآل محمود، في الأجزاء التي تضررت من البرلمان جراء قصف الانقلابيين لمقرّه، ليلة 15 يوليو/ تموز 2016 خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وحضر بعدها المسؤول القطري، جزءاً من جلسة الجمعية العامة للبرلمان التركي.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.