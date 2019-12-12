وفد تركي يتفقد مناطق "نبع السلام" في سوريا

شانلي أورفة/الخليج 365
أجرى وفد برئاسة نائب رئيس وكالة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد)، جيهون ديلشاد طشقن، زيارة إلى مدينتي رأس العين وتل أبيض الواقعتين ضمن مناطق عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.
وذكرت ولاية شانلي أورفة في بيان لها، أن وفداً برئاسة طشقن، زار ولاية شانلي أورفة، والتقى الوالي عبد الله أران.
لاحقاً توجه الوفد إلى مناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، حيث زار مدينتي تل أبيض ورأس العين، اللتين تم تطهيرهما مؤخراً من إرهاب تنظيم "ي ب ك/بي كا كا".
وتفقد الوفد التركي، أعمال تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحليين، ومخبزاً، تم صيانته من قبل مركز الدعم والتنسيق في سوريا، التابع لولاية شانلي أورفة.
كما قدّم الوفد دفعة من حليب الأطفال لمشفى رأس العين، ومساعدات إنسانية أخرى.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.
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