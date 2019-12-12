كردستان العراق.. التركمان قلقون لعدم تصويت البرلمان لصالح مناسباتهم

العراق / يحيى شعلان/ الخليج 365

عبرت الكتلة التركمانية في برلمان إقليم كردستان شمال العراق، الخميس، عن قلقها لعدم تصويت الكتل البرلمانية على مشروع قرار متعلق بأيام المناسبات الرسمية للقومية التركمانية.

وقال النائب عن كتلة "الجبهة التركمانية" هميداد صباح، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إنه باستثناء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والمسيحيين، لم تصوّت الكتل على مقترح المشروع.

وأشار صباح أنه "إذا كانت تلك الكتل تتحجج بأن الوقت غير مناسب لمسألة مثل هذه لوجود قضايا أهم، فنحن في الجبهة التركمانية نعلن أن هذه ليست بذريعة".

ودعا النائب، الكتل البرلمانية إلى التصويت على المقترح في الجلسات المقبلة، "لما له من أهمية بالنسبة للقومية التركمانية في الإقليم".

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ولم يرد على الفور، تعقيب من الكتل البرلمانية الأخرى، على ما أوردته كتلة "الجبهة التركمانية".

وتمت الثلاثاء، القراءة الأولى لمقترح قانون "أيام المناسبات الخاصة بالقومية التركمانية"، وجرى طرح مقترح كونه "أمراً عاجلاً" للتصويت.

لكن المقترح حصل على 55 صوتاً فقط، إذ لم يصوت له كل من "الاتحاد الوطني" و"التغيير" و"الاتحاد الإسلامي" و"الجيل الجديد".

وينص قانون حماية حقوق المكونات في الإقليم، على صون حقوق المكونات القومية التركمانية، والكلدانية، والسريانية، والأشورية، والأرمنية، والمجموعات الدينية، والطائفة المسيحية، والإيزيدية، والصابئة، والمندائية، والكاكائية، والشبك، والفيليين، والزرادشتية وغيرها من مواطني الإقليم.

وتمتلك الأقليات 11 مقعداً من أصل 111 مقعدًا في برلمان كردستان شمال العراق، منهم خمسة مقاعد للمكون التركماني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.