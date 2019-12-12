الانتخابات الجزائرية.. نحو 8 % مشاركة بعد 3 ساعات من التصويت

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، أن نسبة التصويت في انتخابات الرئاسة بلغت قرابة 8% بعد 3 ساعات من فتح مكاتب التصويت، في اقتراع منع من قبل ناشطين في مناطق عدة من منطقة القبائل شرقي العاصمة .

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة للتلفزيون الرسمي، سجلنا نسبة مشاركة عند الساعة 11 صباحًا، أي بعد 3 ساعات، من فتح مكاتب التصويت بلغت 7.92%.

وأوضح أنه من بين 24.5 مليون ناخب مسجل صوت قرابة مليوني ناخب في هذه الفترة.

وأوضح أنه جرى تسجيل زيادة ملحوظة في نسبة المشاركة بـ 16 محافظة (ثلثي عدد المحافظات) مقارنة بآخر انتخابات رئاسة في 2014، من دون تحديدها.

يشار أنه في آخر انتخابات رئاسية عام 2014 سجلت نسبة مشاركة في حدود 9% عند الساعة العاشرة صباحًا، أي بعد ساعتين من فتح مراكز التصويت، وكانت النسبة النهائية في المساء في حدود 52%.

وفي وقت سابق الخميس، قال عبد الحفيظ ميلاط، نائب رئيس السلطة، "سجلنا خلال الساعات الأولى للانتخابات ظروفًا عادية للاقتراع وإقبالًا كبيرًا للمواطنين على مكاتب التصويت بل إن هناك طوابير في بعض المناطق".

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وشهد انطلاق التصويت في ساعاته الأولى إقبالًا غير متوقع للناخبين بعدة مناطق مقابل غلق مراكز بمنطقة القبائل شرقي العاصمة وفق وسائل إعلام محلية.

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة في تعليقه على هذه الأحداث، خلال تصريح للتلفزيون الرسمي، فإن هناك "5% من بين 61 ألف مكتب تصويت عرفت بعض التعطيل لأسباب خارجة عن نطاقنا".

وفتحت صناديق الاقتراع، الخميس، أبوابها أمام 24.5 مليون جزائري لاختيار رئيس للبلاد خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر، وسط انقسام في الشارع حولها.

وبالتزامن مع عمليات التصويت خرجت مظاهرات رافضة للإنتخابات بالعاصمة.

وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي، ومعارضون يرون ضرورة تأجيلها، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه.

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