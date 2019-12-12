المرور يوضح عقوبة القيادة على أكتاف الطريق

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت الإدارة العامة للمرور مبلغ الغرامة المالية المترتبة على قيادة المركبات على أكتاف الطريق أو أرصفة الشوارع.

وقالت الإدارة إن القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي يمنع القيادة فيها تعرض مرتكبها لغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً صورة لرسالة نصية تشير إلى قيد مخالفة بمبلغ 5000 ريال بحق أحد الأشخاص بسبب القيادة على أكتاف الطريق.