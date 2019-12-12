- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت الإدارة العامة للمرور مبلغ الغرامة المالية المترتبة على قيادة المركبات على أكتاف الطريق أو أرصفة الشوارع.
وقالت الإدارة إن القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي يمنع القيادة فيها تعرض مرتكبها لغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً صورة لرسالة نصية تشير إلى قيد مخالفة بمبلغ 5000 ريال بحق أحد الأشخاص بسبب القيادة على أكتاف الطريق.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يوضح عقوبة القيادة على أكتاف الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.